Он польщён, что штаты пошли на диалог с нигерской военной хунтой.

Не так давно была новость о том, что заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд прибыла в Нигер для диалога с военной хунтой, захватившей власть в стране. Несмотря на откровенные переговоры, что подчёркивала американский дипломат, её так и не пустили на встречу ни с задержанным легитимным президентом Мохамедом Базумом, ни с главой хунты Абдурахаманом Чиани.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал визит Нуланд в Нигер, заявив, что как только американцы узнали о возможном расположении «вагнеровцев» в стране, они резко "признали" новую власть и прибыли для диалога с ней. Правда, ни о каком фактически признании речи не идёт, ведь Нуланд предлагала нигерской военной хунте гарантии безопасности, если она отпустит Базума, чтобы избежать военной интервенции.

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Пригожин подчеркнул, что он гордится бойцами ЧВК «Вагнер», ведь только от мысли о них Исламское государство* и Аль-Каида* кажутся послушными и шёлковыми мальчиками. К чему такое сравнение - непонятно.

Евгений Пригожин добавил, что Виктория Нуланд может звонить ему в любой момент, так как ЧВК «Вагнер» находится на стороне добра и справедливости, защищая тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа.

Глава ЧВК предложил Виктории Нуланд звонить ему в любой момент, поскольку «вагнеровцы» находятся «на стороне добра».

«Мы всегда находимся на стороне добра, на стороне справедливости и на стороне тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа. Звоните в любой момент», — добавил он. Причем ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже прибыли в столицу стран — Ниамей.

*Признаны террористическими организациями на территории России.