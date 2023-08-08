Им отказали во встрече с президентом мятежников или избранным народом.

В ходе государственного переворота в Нигере был задержан легитимный президент Мохамед Базум, а во главе государства был назначен Национальный совет по спасению родины с лидером Абдурахаманом Чиани. Мятежники опасаются военной интервенции со стороны иностранных государств, которые захотят вернуть законную власть, но всё же решились пойти на диалог с Соединёнными Штатами Америки.

Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки, отправилась в страну и провела переговоры с военными, назвав их «чрезвычайно откровенными и порой достаточно трудными»

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Тем не менее, возникли и другие сложности: восставшие офицеры показали свою невосприимчивость к штатам. Американская делегация призвала мятежников вернуть конституционный лад в стране, а если они примут предложение американцев, то им окажут всю необходимую помощь. Чиновница выразила надежду, что новая власть в стране оставит открытыми двери для дипломатии.

В то же время военная хунта Нигера отказала Нуланд во встрече с задержанным легитимным президентом Базумом или организатором мятежа Чиани.