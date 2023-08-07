Российские могли уничтожить критическую инфраструктуру города.

Издание The Times сообщает, что ещё зимой прошлого года столица Украины находилась на грани эвакуации населения, но всего один воздушный бой изменил ситуацию. Об этом рассказал полковник Вооружённых сил Украины, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника издания, в декабре 2022 года российская армия выпустила по Киеву 49 крылатых ракет, которые были направлены на критическую инфраструктуру украинской столицы, включая объекты энергосистемы. Как итог, если бы они были повреждены, то был бы поднят вопрос эвакуации города, а эвакуировать два с половиной миллиона населения - сложная задача.

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Однако, как отмечает украинский офицер, ситуация обошлась в пользу украинцев. Украинские силы противовоздушной обороны выпустили десятки ракет из советских зенитно-ракетных комплексов С-300, американских систем NASAMS и немецких Iris-T, чтобы обезопасить небо в Киеве.

Немалый вклад внесли и энергетики с коммунальщиками, которые в тот период работали буквально круглосуточно, восстанавливая повреждённые объекты энергоснабжения.