Российское ведомство считает это их внутренним делом, которое народ должен решить сам.

После произошедшего государственного переворота в Нигере и установления там режима военной хунты, Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за скорое восстановление конституционного порядка в стране, по сути поддержав свергнутого президента Мохамеда Базума.

Однако сейчас Посол по особым поручениям, руководитель Секретариата экономического Форума «Россия - Африка» Олег Озеров заявил, что российские власти не поддерживают внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере, где установлена новая власть путём государственного переворота.

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По словам российского дипломата, Россия не поддерживает вмешательство во внутренние дела страны и местное население должно само урегулировать ситуацию. Он уверен, что попытки вмешаться в ситуацию являются контрпродуктивными.

На текущий момент актуальным является вопрос военной интервенции в Нигер с целью возвращения легитимной власти. Однако никаких реальных шагов для этого предпринято не было. Скорее всего, никому не нужен ещё один вооружённый конфликт в мире, поэтому страна попросту будет обложена санкциями до тех пор, пока противники военной хунты не совершат очередной государственный переворот. Стоит отметить, что в стране было уже четыре успешных переворотов, а также не одна попытка их проведения.