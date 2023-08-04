При этом Украина потеряла треть экономики и полностью зависит от западного финансирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл информацию о экономическом положении страны, включая финансирование украинской армии. Он подтвердил, что Украина полностью зависит от западного финансирования, включая финансовую поддержку, гранты и кредиты.

Только на одну армию у страны уходит 2 триллиона гривен, что равно 53 миллиардам долларов. До боевых действий украинцы тратили на армию около 5 миллиардов долларов в год, а сейчас эта сумма уходит за месяц. Для сравнения: ВВП условной Белоруссии составляет всего 68 миллиардов долларов.

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По словам Шмыгаля, после начала боевых действий украинское государство потеряло 30% экономики и предприятий, а также 3,5 миллиона рабочих мест. В первый год страна потеряла одну третью своего ВВП, что украинский премьер-министр называет вполне позитивным результатом, ведь ожидалась ситуация хуже. Бизнес смог адаптироваться и продолжить свою работу, а на 2023 год украинское правительство ожидает получить незначительный рост экономики.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина смогла достигнуть исторического максимума в золотовалютных резервах страны - 39 миллиардов долларов золотом.