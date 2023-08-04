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На фоне медлительных темпов наступательных операций Вооружённых сил Украины, разведка Министерства обороны Великобритании выпустила отчёт, где вскрылись неожиданные факторы, влияющие на продвижение украинской армии.
Аналитики разведки отмечают, что земли в южной части страны уже как полтора года находятся под влиянием тёплого воздуха, из-за чего в условиях влажного лета ускоряется рост растений и это создаёт проблему как для украинских военных, так и для российских.
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Кустарники, деревья и сорняки хотя и могут служить прикрытием для скрытных пехотных атак, но по факту усложняют продвижение в зоне боевых действий для обеих сторон. К тому же заросли маскируют российские оборонительные позиции, чем усложняют разминирование территорий, а именно мины как раз таки являются основным фактором медленного контрнаступления.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что никто не имеет право ставить украинскому правительству «дедлайны» и выражать своё недовольство по поводу медленных шагов украинской армии, так как Россия очень хорошо подготовилась.