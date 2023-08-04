Они маскируют минные поля и оборонительные позиции.

На фоне медлительных темпов наступательных операций Вооружённых сил Украины, разведка Министерства обороны Великобритании выпустила отчёт, где вскрылись неожиданные факторы, влияющие на продвижение украинской армии.

Аналитики разведки отмечают, что земли в южной части страны уже как полтора года находятся под влиянием тёплого воздуха, из-за чего в условиях влажного лета ускоряется рост растений и это создаёт проблему как для украинских военных, так и для российских.

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Кустарники, деревья и сорняки хотя и могут служить прикрытием для скрытных пехотных атак, но по факту усложняют продвижение в зоне боевых действий для обеих сторон. К тому же заросли маскируют российские оборонительные позиции, чем усложняют разминирование территорий, а именно мины как раз таки являются основным фактором медленного контрнаступления.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что никто не имеет право ставить украинскому правительству «дедлайны» и выражать своё недовольство по поводу медленных шагов украинской армии, так как Россия очень хорошо подготовилась.