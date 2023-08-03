На метр земли – до пяти мин - утверждает политик.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью общенациональному телемарафону заявил, что украинское контрнаступление не имеет никаких графиков или дедлайнов, а продвижение украинской армии значительно усложнено из-за плотного минирования украинских земель.

Данилов отреагировал на ряд заявлений в западных средствах массовой информации, где украинцев критикуют за медленные темы контрнаступления. Он утверждает, что никто не может устанавливать для Украины никак временных рамок по наступательным операциям.

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Украинский чиновник утверждает, что когда кто-то выступает с подобной риторикой, этот человек не имеет понимания, что такое боевые действия. Данилов выразил сожаление, что ситуация была перегрета из-за событий на поле боя.

По словам Алексея Данилова, противник очень мощно подготовился и заминировал огромное количество территорий. На одном квадратном метре земли находится от трёх до пяти мин.

Раньше была надежда на то, что разминирования будет происходить с помощью специальной техники, но большую часть работы украинцы выполняют вручную и пешком.

