Её разместит на границе с Россией.

Ещё в начале апреля была новость о том, что вступившая в НАТО Финляндия планирует закупить американско-израильскую систему противоракетной обороны «Праща Давида» производства Rafael Advanced Defense Systems, являющейся достаточно серьёзным оружием для защиты неба. За свою историю существования установка не провалила ни одного боевого задания.

Как сообщило Министерство обороны Израиля, Финляндия всё-таки получила официальное разрешение от Соединённых Штатов Америки на покупку новой системы противоракетной обороны, сумма контракта на поставку которой составит примерно 316 миллионов евро. Это первый в истории случай поставки зенитно-ракетной системы за пределы штатов или израильского государства.

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Израиль продаст финнам систему, включающую в себя перехватчики, пусковые установки и радары. Предполагается, что Финляндия планирует разместить «Пращу Давида» на границе с Россией, чтобы защитить своё воздушное пространство от ракет. Такое решение напрямую связано с вступлением страны в североатлантический альянс осенью этого года.