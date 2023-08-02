В последнее время столица подвергается атаке украинских БПЛА.





В последнее время участились атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, которые, по заявлению Министерства обороны России, предотвращаются силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Как итог, падающие беспилотники или их обломки задевают гражданскую инфраструктуру. Украинская армия уже два раза поразила башни «Москва-Сити»

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Заместитель Генерального секретаря Организации объединённых наций Фархан Хак заявил, что хотя они не имеют информации из первых рук по поводу атаки беспилотников на Москву, международная организация всё-таки выступает против атак на гражданские здания. И если украинские беспилотники действительно атакуют гражданскую инфраструктуру, то такие действия должны прекратится.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне точно почувствуют последствия работы украинских сил. Он добавил, что сегодняшний доклад начался с докладов сил обороны, а в особенности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое с начала боевых действий стояло за рядом диверсионных операций на российских территориях.



