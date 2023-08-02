Связано это с коррупционными скандалами в министерстве.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram канале заявил, что действующего главу украинского оборонного ведомства Алексея Резникова могут снять с его должности, назначив послом в Великобританию. Связано это с коррупционными скандалами в Министерстве обороны Украины.

По словам Гончаренко, мысли о снятии Резникова были ещё после первого скандала, когда он утвердил закупку яиц для украинской армии втридорога. Тогда предполагалось, что его место займёт начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Сам же украинский министр был не против такого расклада, ведь хотел работать в Министерстве юстиции.

реклама

Сейчас же после того, как украинский президент Владимир Зеленский отстранил посла в Великобританию Вадима Пристайко за критику в свой адрес, вопрос ротации Резникова на другую должность могут поднять вновь. Более того, Алексей Гончаренко утверждает, что Офис президента Украины уже отправил кандидатуру Резникова в Лондон, где её восприняли весьма положительно.

Ещё в феврале глава украинской правящей партии «Слуга народа» украинский депутат Давид Арахамия рассказывал о возможном переводе Алексея Резникова с поста Министра обороны Украины на пост Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.