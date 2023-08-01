Он был свергнут своей же охраной.

Не так давно была новость о том, что военная хунта в лице Национального совета по охране родины во главе с Абдурахманом Чиани взяло под свой контроль власть в Нигере, свергнув легитимного президента страны Мохамеда Базума, имеющего прозападный настрой. В связи с этим Экономическое сообщество стран Западной Африки пообещало предпринять решительные меры вмешательства, требуя вернуть законную власть, а нигерская военная хунта в ответ на это прекратило экспорт урана во Францию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство внимательно отслеживает ситуацию и обеспокоен ею. Особенно если учитывать, что в последние дни Россия занималась как раз таки обсуждением африканских вопросов.

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По словам Пескова, Россия выступает за сдержанность сторон, чтобы это не приводило к человеческим жертвам, а также восстановление законности в стране. Он подчеркнул, что российское правительство хочет возвращения Нигера в его конституционное русло, то есть возвращения Базума на пост президента.

Стоит отметить, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал государственный переворот в Нигере. Песков добавил, что не стоит ставить в один ряд заявления Пригожина с позицией российских властей.