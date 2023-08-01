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Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
Доступ к интернету был затруднён.

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Вчерашним вечером в одесских Telegram-каналах начали писать о том, что клиентам местного провайдера «Sohonet» начала приходить антигосударственная рассылка с контекстом: «Одесса русский город. Доступ к вражеской пропаганде закрыт хакерами Солнцепёка»

При этом клиенты компании столкнулись с проблемой интернет-соединения с провайдером ещё с утра. Как оказалось, провайдер был взломан российской хакерской группой «Солнцепёк», а рассылка была отправлена клиентам компании через различные мессенджеры(Viber, Telegram и другие), SMS-уведомления.

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На текущий момент провайдер «Sohonet» не может оказывать своим клиентам услуги, а сайт компании не работает. В компании сообщили, что пытаются решить этот вопрос в ближайшие дни. Больше всего руководство обеспокоено репутационными рисками, вызванными антигосударственной рассылкой, за которую они могли как понести ответственность, так и просто потерять клиентов.

Почти месяц назад была новость о том, что хакеры из «Солнцепёк» взломали базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию.

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#россия #украина #одесса #солнцепёк
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