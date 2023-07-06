Хакерская группировка «Солнцепёк» заявила, что им удалось атаковать информационные ресурсы Государственной службы статистики Украины, тем самым поставив всеобщую мобилизацию украинского населения под угрозу. Информация подтверждается самим украинским ведомством, которое прекращает предоставление статистических данных органам государственной власти, средствам массовой информации и другим заинтересованным организациям.
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По словам российских хакеров, они нарушили работу системы учёта граждан призывного возраста, передающего информацию украинских Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (украинские военкоматы)
Действия хакеров привели к нарушению работоспособности контроллеров доменов и серверов, удалена информация с компьютеров сотрудников ведомства, включая базы данных. Для подтверждения своих слов они выложили некую внутреннюю документацию государственной службы.
Вполне вероятно, что если хакеры ничего не преувеличили, то небольшие сложности военным комиссарам это добавило, например при рассылке повесток. Однако вряд ли это угрожает всей мобилизационной кампании украинского народа.