Они нужны до момента вступления страны в НАТО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что с этой недели украинское правительство начнёт переговоры с Соединёнными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

По словам украинского чиновника, такая договорённость необходима до момента вступления Украины в НАТО, то есть пока идут боевые действия. Он подчёркивает необходимость заручиться надёжными гарантиями на момент «переходного периода»

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Андрей Ермак добавил, что результатам работы специальной международной рабочей группы, которую он курирует совместно сбывшим Генеральным секретарём НАТО Андерсом фог Расмуссеном, стала декларация, принятая странами «Большой семёрки» на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе. К ней присоединились порядка десятка других стран и почти каждую неделю новые государства продолжают присоединятся.

Целью же двусторонних соглашений является получение конкретных гарантий безопасности. Причём идёт речь о не прямом военном вмешательстве при определённых обстоятельствах, а гарантиях предоставления украинскому государству военной и финансовой помощи, способах противодействия России.