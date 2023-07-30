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В Польше заявили о готовящейся провокации бойцами ЧВК «Вагнер»
Поляки обещали решительный ответ в случае инцидентов с наёмниками.

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Вчера была новость о том, что Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский пригрозил изолировать Белоруссию и подготовить ей решительный ответ на случай возможных провокаций со стороны ЧВК «Вагнер». Связано это с заявлением белорусского президента Александра Лукашенко, что «вагнеровцы» просятся на запад страны, чтобы пойти оттуда на экскурсию в Варшаву.

 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около сотни бойцов частной военной компании были переброшены в район Сувалкского коридора и готовят провокацию. Он предположил, что «вагнеровцы» замаскируются под белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу для дестабилизации страны, либо сами проникнут в польское государство под видом нелегальным мигрантов.

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Глава комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов уже заявлял, что ЧВК «Вагнер» могли бы использовать на белорусских территориях для взятия Сувалкского коридора, который позволил бы соединить Белоруссию с Калининградом, а также изолировать страны Прибалтики от Польши и, соответственно, перекрыть сухопутную дорогу для стран-участников НАТО в Литву, Латвию и Эстонию. Тогда он говорил о готовом «ударном кулаке», который возьмёт «несчастный коридор» за считанные часы

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#польша #чвк «вагнер» #белоруссия
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