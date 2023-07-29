Это был ответ на заявления Лукашенко.

Не так давно белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным упомянул, что его начали напрягать ЧВК «Вагнер», которые вечно просят отправить их в западную часть страны, откуда они якобы планируют пойти на экскурсию в Варшаву.

В Польше решили дать ответ на заявления белорусского президента. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что любая серьёзная провокация на границах с Польшей, Литвой или Латвией будет встречена совместным и решительным ответом. Он отметил, что всех «туристов» польское правительство встретит адекватно и как положено. Более того, польский чиновник пригрозил подготовить правильный ответ белорусам и добиться их полной изоляции.

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Мариуш Каминский также оценил боеспособность подразделений ЧВК «Вагнер», которые, по его словам, с одной стороны не имеют тяжёлой техники и обладают абсолютно банальным военным значением, а любая армия из участников НАТО сможет с ними справится. С другой стороны, это опасные и глубоко деморализованные людьми, большая часть из которых освобождены из мест лишения свободы.