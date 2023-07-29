Американцы признают возможную эскалации конфликта при таком раскладе.

После того, как истёк срок действия «зерновой сделки», а Россия вышла из соглашений из-за невыполнения обозначенных ими условий, Президент Украины Владимир Зеленский решил, что есть способ продолжить транспортировку украинского зерна через акваторию Чёрного моря без участия россиян. Тогда он обратился к Организации объединённых наций и Турции, а Соединённые Штаты Америки пообещали содействовать в этом вопросе.

Как итог, Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что штаты не намерены обсуждать введение военных кораблей в Чёрное море. Он отметил, что всем непонятное влияние такого шага на общую эскалацию конфликта и увеличением возможностей для потенциальной конфронтации между Соединёнными Штатами Америки и России.

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Ранее в руководстве Вооружённых сил Украины допустили, что если ситуация с морской блокадой украинских портов продолжится, то в течение двух - трёх месяцев Украина останется без портов. Есть также информация о повреждении или частичном уничтожении 26 объектов портовой инфраструктуры.