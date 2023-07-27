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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и передал послание от Путина
Из встреча проходит в рамках двухдневного визита.

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С 25 по 27 июля российская военная делегация пребывает в Северной Корее, где посещает встречи с северокорейскими чиновниками. Их визит приурочен 70-й годовщине окончания Корейской войны, в результате которой тогдашний глава КНДР Ким Ир Сен пытался воссоединить единую Корею.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в столице страны. Во время их встречи российский министр передал северокорейскому лидеру послание от российского президента. Было подчёркнуто, что встреча представителей двух стран направлена на укрепление связей между Россией и КНДР.

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На фоне визита российской делегации в Северную Корею заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Пател призвал Россию и Китай использовать своё влияние на КНДР, чтобы снизить напряжённость на Корейском полуострове. Речь идёт про участившиеся ракетные испытания, проводимые северокорейской армией.

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