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Издание The New York Times пишет, что американские спец. службы долгое время собирали подробности российских действий, предпринятых на украинских территориях, включая удары по гражданской инфраструктуре и материалы по делу о депортации украинских детей. Американцы делились информацией с украинцами для её дальнейшей передаче в Международный уголовный суд, но сами передавать не решались.
В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки неоднократно пытались убедить американского президента Джо Байдена, что передавать компромат на Россию в Гаагу - не лучшая идея, которая в будущем может помочь в преследовании американских военных.
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Тем не менее, по информации издания, Байден всё же решился на этот шаг и издал «тайное распоряжение» на передачу материалов против России в Международный уголовный суд.
Стоит отметить, что хотя Соединённые Штаты Америки не признают компетенцию Гаагского суда, не подписавшись под Римский статут, в марте этого года они поддержали решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина.