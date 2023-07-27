В Пентагоне считают, что такой шаг может создать прецедент по преследованию американских военных.

Издание The New York Times пишет, что американские спец. службы долгое время собирали подробности российских действий, предпринятых на украинских территориях, включая удары по гражданской инфраструктуре и материалы по делу о депортации украинских детей. Американцы делились информацией с украинцами для её дальнейшей передаче в Международный уголовный суд, но сами передавать не решались.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки неоднократно пытались убедить американского президента Джо Байдена, что передавать компромат на Россию в Гаагу - не лучшая идея, которая в будущем может помочь в преследовании американских военных.

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Тем не менее, по информации издания, Байден всё же решился на этот шаг и издал «тайное распоряжение» на передачу материалов против России в Международный уголовный суд.

Стоит отметить, что хотя Соединённые Штаты Америки не признают компетенцию Гаагского суда, не подписавшись под Римский статут, в марте этого года они поддержали решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина.