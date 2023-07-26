Депутат Госдумы Виктор Соболев приводит в пример ситуацию с мобилизацией, когда из 300 тысяч мобилизованных 600 тысяч уехало из страны.

В июне депутаты Государственной думы рассуждали над тем, чтобы поднять верхнюю и нижнюю границу призывного возраста. Таким образом призывной возраст постепенно повышался бы, начиная с 19 по 28 лет, заканчивая в конечном итоге рамками с 21 года по 30 лет. Как итог, законодатели приняли в третьем чтении повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет, не затрагивая нижнюю границу. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил это демографической ситуацией, хотя от него звучало и другое объяснение: много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет .

Более того, депутат Государственной думы генерал Виктор Соболев, состоящий в комитете по обороне, считает необходимым запретить призывникам выезд из страны. Он отметил, что основная часть россиян - нормальные патриоты и пойдут служить по призыву, но есть «негодяи», которых вдвое больше чем нормальных.

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В пример он приводит ситуацию с прошедшей частичной мобилизацией, где было призвано на военную службу 300 тысяч человек, а 600 тысяч человек покинули страну во избежание мобилизации.