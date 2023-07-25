Он получил серьёзные ранения, а оказанной самопомощи было недостаточно.

В местном парламенте Санкт-Петербурга сообщили о гибели командующего «Ленинградским полком» полковника Евгения Вашунина. Военное формирование по большей части состоит из мобилизованных петербуржцев.

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга заявил о гибели российского офицера в зоне боевых действий во время выполнения боевой задачи. Когда отряд «Шторм» оказался в окружении, Вашунин решил выдвинуться к ним на помощь с группой поддержки, но их заметили украинские военнослужащие.

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Евгений Вашунин был отсечён от сослуживцев и получил серьёзное ранение. Предпринятых мер самопомощи было недостаточно, чтобы сохранить жизнь. Как сообщается, российский полковник был представлен к званию Героя России посмертно за проявленное мужество и героизм.

Возглавляемый им «Ленинградский полк» активно поддерживался петербургскими властями. Полк финансировался городским законодательным собранием, а местные депутаты посещали их позиции. Вашунин приезжал на отчёт к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглова, вручив ему фирменный шеврон.