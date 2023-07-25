Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Спикер ВВС Украины признал преимущество России и недостаток украинского ПВО
Украинцы сбивают беспилотники зенитными ракетами, когда россияне с помощью РЭБ.

реклама

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона признал однозначное преимущество Военно-воздушных сил России и недостаток украинской противовоздушной обороны, который усложняет контрнаступление.

Украинский офицер утверждает, что российская армия преуспела в средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей более успешно бороться с беспилотниками. По его словам, беспилотные летательные аппараты не нужно сбивать зенитными орудиями, как это делают украинцы, ведь безопаснее и экономнее просто заставить дрон приземлиться, перехватив его.

реклама

Юрий Игнат отметил, что в украинской армии начали работать над развитие средств радиоэлектронной борьбы, однако задумались над этим слишком поздно. Россия же успешно применяет свои мощные системы для противодействия украинским беспилотникам.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о противодействии украинским беспилотникам, которые напали на Москву. Большая их часть была обезврежена как раз таки средствами радиоэлектронной борьбы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #игнат
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спикер ВВС ВСУ рассказал по каким целям украинцы применяли бы ATACMS и F-16
Германия не доверяет Польше ремонт современных танков Leopard 2A5 и 2A6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
15
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
14
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
3
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
5
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
5
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
4
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
1
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
9
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
3
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
11
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
3
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
12
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
17
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
20

Сейчас обсуждают

Алексей Топор
02:19
Ну так и сдохни. Начни с себя и своих родных и близких
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
IQman
02:19
Всё она у него тянет, успкакойся. Не переживай за него.
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
tosyan20
02:17
Главной фишкой должен быть сюжет. И побочные квесты. ИМХО это главная фишка первых двух частей.
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
32Влад32
02:01
Слух - это как мышечная масса у человека. Кто то с рождения силен, а кто то хиляк. Но слух, так же как и мышцы, можно развивать. Так что если вы, например, часто слушаете хорошую музыку на хорошей апп...
Почему у некоторых людей идеальный слух и у кого для этого больше шансов
nukemall
01:57
У американцев учились воевать, у них и научились, американцы что во время их гражданской войны, что в 1-ю мировую, что во 2-ю уперевшись в серьёзную оборону устраивали сами себе лютую мясорубку. См. н...
СМИ: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа
32Влад32
01:54
Ну так выбирали комика, теперь пусть веселятся.
Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского после ударов по Одессе — истерические вопли
nukemall
01:52
Что этот клован планирует истощить - многомиллионные запасы мин и снарядов которые ещё с советских времён не израсходованы? Тупейшие нахрюки с забегом взвода-роты по минным полям под огнём артиллерии ...
Зеленский назвал ключевой задачей «контрнаступа» истощение российской армии
32Влад32
01:50
А может и правда по плану? Ведь не зря на Западе говорят - "до последнего украинца".
Резников: «контрнаступление» отстаёт от графика, но идёт по плану
32Влад32
01:49
Я бы полякам отдал 3-4 западные области. Они еще наплачутся с "западенцами".
Экс-разведчик Риттер: Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши
32Влад32
01:47
Тут целое подполье. На загрузочной станции тоже свои люди ))
В Закарпатье обвалилась часть стратегического моста после проезда по нему фуры с песком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем