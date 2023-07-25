Украинцы сбивают беспилотники зенитными ракетами, когда россияне с помощью РЭБ.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона признал однозначное преимущество Военно-воздушных сил России и недостаток украинской противовоздушной обороны, который усложняет контрнаступление.

Украинский офицер утверждает, что российская армия преуспела в средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей более успешно бороться с беспилотниками. По его словам, беспилотные летательные аппараты не нужно сбивать зенитными орудиями, как это делают украинцы, ведь безопаснее и экономнее просто заставить дрон приземлиться, перехватив его.

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Юрий Игнат отметил, что в украинской армии начали работать над развитие средств радиоэлектронной борьбы, однако задумались над этим слишком поздно. Россия же успешно применяет свои мощные системы для противодействия украинским беспилотникам.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о противодействии украинским беспилотникам, которые напали на Москву. Большая их часть была обезврежена как раз таки средствами радиоэлектронной борьбы.