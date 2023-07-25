Это было реакцией на заявления Лукашенко, рассказавшего про «вагнеровцев», которые хотят идти на поляков.

Не так давно в беседе с российским президентом Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко в ироничной форме заявил, что «вагнеровцы» уже начали напрягать. Он подметил, что они начали просить о передислокации на западные территории страны, чтобы оттуда пойти с экскурсией в Варшаву и Жешув.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер назвал подобные высказывания со стороны Лукашенко безответственными и что за ними могут быть последствия.

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Американский чиновник добавил, что Польша является страной-участником НАТО и если военизированное формирование какой-то страны решит пересечь её границы, Соединённые Штаты Америки встанут на защиту каждого дюйма территории военного альянса, а союз с поляком останется таким же прочным, как и был до этого.

На текущий момент ЧВК «Вагнер» окончательно передислоцируется в Белоруссию. Об этом говорит закрытие основной военной базы частной военной компании в Молькино, переезд «вагнеровцев» с России в Белоруссию и заявления Пригожина, что бойцы должны быть в случае чего готовы вступиться за белорусов.