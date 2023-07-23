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Лукашенко в беседе с Путиным: «Вагнеровцы» уже начинают напрягать
Они просятся в западную часть Белоруссии, чтобы граничить с поляками.

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Известно, что ЧВК «Вагнер» после вооружённого мятежа в России, организованного Евгением Пригожиным, постепенно начали передислоцироваться со своей базы в Молькино на белорусские территории, где окончательно закрепились. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что с людьми нужно работать и не ожидает подстав от частной военной компании.

Лукашенко заявил в беседе с российским президентом Владимиром Путиным, что его «вагнеровцы» уже начинают напрягать. Правда, произнёс он это в шуточной форме на фоне просьб командования частной военной компании.

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По словам белорусского президента, ЧВК «Вагнер» начали проситься на запад(имеется в виду Белоруссии) и когда Лукашенко спросил их, зачем они туда устремились, то получил краткий ответ: «Ну, сходим на экскурсия в Варшаву и Жешув»

Александр Лукашенко утверждает, что «вагнеровцы» имеют недружелюбное отношение к полякам, ведь через них осуществлялся наземный транзит военной техники Украине. Поэтому и упоминался польский город Жешув на востоке страны, который граничит с Львовом.

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#вагнер #путин #чвк «вагнер» #белоруссия #лукашенко
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