Его обвиняют по статье 280 УК РФ.

Несколько дней назад стало известно, что был арестован бывший офицер Федеральной Службы Безопасности России Игорь Стрелков(Гиркин), которого по итогу обвинили по статье 280 УК РФ(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Арестованный Гиркин пытался добиться заключения под домашним арест, аргументируя это состояние своего здоровья. Следователи выступали против такой меры, опасаясь, что он сбежит из страны, однако тот назвал такой исход невозможным, ведь он находится в розыске Интерпола.

Как сообщил Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека, Игорь Гиркин был помещён в СИЗО «Лефортово»

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Правозащитник отметил, что у Стрелкова есть телевизор и холодильник. Он также отказался общаться с правозащитниками, при этом признаков морального или физического давления на него не выявлено.

Бывший офицер ФСБ и Министр обороны Донецкой народной республики неоднократно высказывался с критикой в адрес военно-политического руководства страны за действия и предпринятые решения в рамках российско-украинского конфликта.