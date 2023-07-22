Ему выдвинули обвинение по стать 280 УК РФ(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)

В официальном Telegram канале Игоря Стрелкова(Гиркина) появился пост от его жены, которая утверждает, что утром в 11:30 в их дом явились представители Следственного комитета и, по словам консьержа, вывели Гиркина в неизвестном направлении. Позже ей удалось узнать, что её мужа обвиняют по статье 282 УК РФ(экстремизм)

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Игоря Стрелкова, бывшего офицера ФСБ России, под стражу до 18 сентября. Ему выдвинуты обвинения по статье 280, часть 2 УК РФ(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)

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Игорь Гиркин пытается добиться заключения под домашним арест, опираясь на своё состояние здоровья. Он также утверждает, что скрыться за границей ему не получится из-за нахождения в розыске Интерпола.

Издание РБК пишет, что Гиркина задержали по заявлению бывшего бойца ЧВК «Вагнер», а его делом занимается не Следственный комитет, а Федеральная служба безопасности.

Стоит отметить, что после 24 февраля 2022 года Стрелков неоднократно выступал с критикой в адрес российского военно-политического руководства. Спустя месяц после начала боевых действий он назвал российские действия на украинских территориях полным провалом.