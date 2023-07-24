Контрнаступление рискует зайти в тупик.

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором рассказывается о ближайших перспективах украинского контрнаступления и причинах его провала. Авторы издания сразу упоминают, что контрнаступление рискует зайти в тупик.

По информации издания, запад был в курсе такого исхода, осознавая, что Украине будет не хватать вооружения, но надеялись на компенсацию нехватки оружия украинской находчивостью и мужеством. Однако чуда не случилось.

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Основной проблемой для продвижения украинцев остаётся российские минные поля и оборонительные сооружения. Всё это усугубляется абсолютным превосходством российской авиации в воздухе, с чем пока что ничего не сделаешь.

Автор издания утверждает, что у Европы нет достаточных ресурсов для вооружения Украины всем необходимым, а украинские союзники не пойдут на значительное наращивание военной помощи украинской армии, если увидят отсутствие энтузиазма у Соединённых Штатов Америки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на Аспенском форуме по безопасности заверил, что украинское контрнаступление «вот-вот наберёт обороты»