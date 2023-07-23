Страна наиболее заминированная в мире.

Издание The Washington Post, ссылаясь на прогнозы западных экспертов, сообщает о сроках разминировании украинских территорий после окончания боевых действий. Предполагается, что для полного разминирование нужно 757 лет.

И это при условии, что разминирование будет осуществлять примерно 500 сапёрных команд. Некоторые разминирования будут сложными и дорогостоящими в проведении. Директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер назвал «беспрецедентным» количество боеприпасов на украинских территориях за последние 30 лет.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее уже говорил, что было заминировано украинской земли на 250 тысяч квадратных километров, что приблизительно равно 35% от общей площади страны. Из-за этого у украинцев возникают проблемы в сельскохозяйственном секторе.

В то же время аналитический центр GLOBSEC пишет о заминированных 174 тысяч квадратных метров украинской земли. Число мин в Украине больше, чем когда-либо в Сирии или Афганистане. Фактически по масштабам ситуация приближена к реалиям Второй мировой войны, если брать за пример ближайший конфликт.