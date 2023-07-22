А для увеличение оборотов военной промышленности нужна трудовая мобилизация

Депутат Государственной думы Андрей Гурулёв, имеющий звание генерал-лейтенанта и входящий в состав комитета по обороне, рассказал о том, когда россияне могут ожидать новой волны частичной мобилизации. Ожидать её в этом году не стоит.

По словам российского депутата, необходимость частичной мобилизации исходит из параметра возможности обеспечить войска. Иначе говоря, когда военно-промышленный комплекс сможет обеспечить больше военных, чем сейчас, тогда и будет надобность рассматривать вариант с наращиванием личного состав путём частичной мобилизации. На текущий момент российская группировка, выполняющая боевые задачи, всем оснащена.

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Гурулёв обозначил, что текущим приоритетом остаётся набор контрактных военнослужащих, которых было набрано уже около 150 тысяч человек. Вполне вероятно, что российские власти примут все меры по набору контрактных военнослужащих, в том числе из тюрем или с судимостью, чтобы не проводить ещё одну волну мобилизации.

В прошлом месяце российский президент Владимир Путин заявил, что необходимости в ещё одной волне частичной мобилизации сейчас нет.