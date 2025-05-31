Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 изучают возможность внедрения фоторежима в будущих патчах, хотя сейчас заняты исправлением ошибок.

Разработчики ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 рассматривают возможность добавления фоторежима в будущих обновлениях. Об этом заявил арт-директор проекта Николас Максон в интервью Final Fantasy Union. По его словам, данную функцию неоднократно запрашивали как игроки, так и члены команды, однако её реализация потребует значительных усилий.

Это один из первых пунктов нашего списка желаемых изменений, потому что нам постоянно задают этот вопрос, в том числе и внутри самой студии,

Это один из первых пунктов нашего списка желаемых изменений, потому что нам постоянно задают этот вопрос, в том числе и внутри самой студии

— объяснил Максон.

Он подчеркнул, что внедрение фоторежима — непростая задача, но команда Sandfall Interactive заинтересована в его создании. В ближайшее время студия будет сконцентрирована на исправлении багов и улучшении геймплея, включая доработку системы навыков Lumina и другие аспекты, запрошенные сообществом.

Clair Obscur: Expedition 33 получила высокую оценку за визуальное исполнение, включая детально проработанные локации и художественную стилистику. Отсутствие встроенного фоторежима стало одной из немногих претензий со стороны игроков, желающих сохранить яркие игровые моменты.

При этом игра продолжает показывать хорошие продажи и получать позитивные отклики. Ранее представители Larian Studios выражали уверенность, что Expedition 33 сможет достигнуть планки в 8—10 млн проданных копий благодаря рекомендациям пользователей и высокому качеству контента.