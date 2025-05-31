Трейлер Forza Horizon 5 показывает улучшенную графику и производительность игры на PlayStation 5 Pro, выделяя её превосходство над остальными игровыми платформами.

Компания Sony представила новый трейлер Forza Horizon 5, посвящённый возможностям игры на PlayStation 5 Pro. Ролик подчёркивает преимущества флагманской консоли, раскрывающей потенциал гоночного симулятора от Playground Games благодаря улучшенной графике и расширенным техническим возможностям.

Официальное описание трейлера отмечает, что версия Forza Horizon 5 для PS5 Pro предлагает расширенную трассировку лучей во время езды, продвинутую 4K-графику и увеличенную дальность прорисовки объектов. Игрокам предстоит изучать открытый мир Мексики, исполненный с высокой степенью детализации, и участвовать в динамичных гонках более чем на 700 машинах. В ролике показаны ключевые игровые эпизоды, иллюстрирующие графические усовершенствования и плавность геймплея.

Forza Horizon 5, первоначально вышедшая в 2021 году для Xbox и ПК, недавно стала доступной на PlayStation 5 и сразу привлекла внимание пользователей. Согласно аналитическим данным, продажи версии для PS5 в первые дни после релиза — 29 апреля 2025 года — оказались вдвое выше показателей Sea of Thieves, свидетельствуя о значительном интересе аудитории к игре. Она содержит весь дополнительный контент, уже доступный на других платформах (включая DLC Hot Wheels и Rally Adventure), и поддерживает кросс-платформенную игру между разными устройствами.