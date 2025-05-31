Выпуск Elden Ring: Nightreign сопровождается рекордами продаж, однако пользователи жалуются на отсутствие кооператива вдвоем — ситуацию временно исправляет созданный фанатами мод, а платформа Twitch признает расширение глобальным игровым событием.

После выхода дополнения Elden Ring: Nightreign компания FromSoftware объявила о рекордных продажах — свыше двух миллионов копий продано за первые дни.

Игроки высоко оценили качество разработки, хотя некоторые высказались недовольными отсутствием возможности совместного прохождения вдвоём. Сейчас доступен лишь одиночный режим либо игра втроём, промежуточных опций нет. Разработчики пока воздерживаются от комментариев относительно планов добавить такой режим, подчёркивая, что сейчас приоритетом являются стабильность и баланс контента.

Сообщество тем временем нашло временный выход. Моддер LukeYui, известный своим популярным модом Seamless Co-op для оригинальной версии Elden Ring, создал прототип мультиплеера для Nightreign. По его утверждению, мод работает автономно, без подключения к серверам поиска партнёров, позволяя играть совместно локально. Об успешном тестировании моддер сообщил спустя всего двенадцать часов после выпуска мода, дав игрокам проверить работоспособность решения менее чем за четыре часа после начала продаж. Сам автор уточнил, что ещё не принял окончательного решения о публикации модификации, но открыт к обсуждению её публичного релиза при достаточном уровне интереса среди геймеров.

На платформе Twitch дополнение Nightreign назвали событием мирового масштаба, объединившим игровое сообщество. Один из инструментов взаимодействия зрителей — подсчёт числа смертей игроков во время прохождения, подчёркивающий сложность аддона. Несмотря на отсутствие официального режима на два человека, активность модмейкеров и вовлечённость публики показывают устойчивый интерес к проекту. Ранее FromSoftware заявляла о поддержке дополнения посредством патчей, продолжая практику, применённую к основной игре, что даёт надежду на новые функции в дальнейшем.