Stormind Games совместно с Hangar 13 разработала аутентичный сеттинг Сицилии для Mafia: Terra Madre, использовав лингвистические и культурные детали для усиления погружения игроков. Выход игры запланирован на 8 августа 2025 года на ПК и консолях нового поколения.

Итальянская студия Stormind Games сообщила о своём участии в разработке игры Mafia: Terra Madre, созданной при поддержке Hangar 13.

Команда сосредоточилась на воссоздании исторической атмосферы Сицилии начала XX века, обеспечивая точность культурных, лингвистических и визуальных деталей. По словам генерального директора студии Антонио Каннаты, сотрудничество стало важным этапом для демонстрации профессионального потенциала итальянских разработчиков в международной игровой индустрии.

Специалисты Stormind Games подчёркивают, что их работа направлена на передачу сложности и красоты Сицилии через детализированные локации, диалоги и повествовательные элементы. «Мы стремились создать максимально правдоподобный контекст, чтобы игроки могли погрузиться в эпоху, где культура и традиции становятся неотъемлемой частью игрового процесса», — отмечает Канната. Такой подход, по его мнению, позволит игре передать специфику региона, сочетая визуальные эффекты с аудиовизуальными и лингвистическими решениями.

Mafia: Terra Madre выйдет 8 августа 2025 года на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Несмотря на отсутствие открытого мира, разработчики обещают глубокую историю, сосредоточенную на корнях преступных семей. Игра позиционируется как возвращение к истокам серии, с акцентом на драматичность и атмосферность. Эксперты отмечают, что проект может стать заметным событием года благодаря вниманию к культурному контексту и международному сотрудничеству ведущих студий.