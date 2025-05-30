Фанатов оставили без ожидаемой игры про Т'Чаллу, а дальнейшее взаимодействие EA и Marvel Games оказалось под вопросом

Компания Electronic Arts официально прекратила разработку видеоигры Black Panther, а также распустила студию Cliffhanger Games, созданную специально для реализации данного проекта.

Решение принято в рамках стратегии перераспределения ресурсов в пользу более востребованных продуктов интеллектуальной собственности. Таким образом, надежды поклонников на полноценную игру с участием Т'Чаллы, воплощённого в кинематографической вселенной Marvel актёром Чедвиком Боузманом, оказались несбыточными.

Проект Black Panther был анонсирован в 2023 году как дебютная работа студии Cliffhanger Games во главе с Кевином Стивенсом, известным по созданию Batman: Arkham City. Планировалось, что игра объединит элементы ролевых механик, стелса и зрелищных боёв, вдохновлённых африканскими единоборствами, вместе с уникальными способностями персонажа. За всё время разработки публике не показали ни одного игрового ролика — лишь короткий тизер, оставив большую часть подробностей на уровне слухов.

Отмена проекта разочаровала фанатов, ведь герой Т'Чалла до сих пор не обзавёлся собственной игрой, хотя появлялся в дополнениях к Avengers, Fortnite и Marvel Ultimate Alliance 3. Ближайшее появление персонажа ожидается исключительно в игре Marvel's Midnight Suns, где главную роль сыграет Т'Чанда — дедушка Т'Чаллы. Эксперты связывают этот выбор с попыткой компании Disney объединить маркетинговые активы вокруг проверенных франшиз.

Эксперты полагают, что закрытие Cliffhanger Games негативно скажется на сотрудничестве между EA и Marvel Games, однако компания подчеркнула, что акцент на коммерческих продуктах укрепит её позицию на игровом рынке. Официальных комментариев от представителей EA пока не последовало.