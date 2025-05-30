Samsung Galaxy Z Fold7 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite взамен Exynos 2500, демонстрируя выдающиеся показатели производительности и потенциально устанавливая новый стандарт тонкости конструкции. Смартфон выйдет в продажу летом 2025 года без резкого повышения стоимости относительно предыдущего поколения.

Компания Samsung готовится к запуску новых складных смартфонов Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7, презентация которых запланирована на июль 2025 года. В преддверии анонса в сети появились подтверждения технических характеристик старшей модели — Galaxy Z Fold7, которая, как ожидается, станет первой в линейке с чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm вместо фирменного процессора Exynos 2500.

Согласно результатам тестирования Geekbench, опубликованным на профильном ресурсе, устройство оснащено разогнанной версией Snapdragon 8 Elite, уже используемой во флагманской серии Galaxy S25. Чип оснащен двумя высокопроизводительными ядрами с частотой до 4,47 ГГц. В одноядерном тестировании смартфон показал результат 2617 баллов, а в многоядерном — 9369 баллов, что свидетельствует о существенном приросте производительности по сравнению с предшественниками. Сообщается, что переход на Snapdragon обусловлен сложностями массового производства Exynos 2500, а также меньшей энергоэффективностью последнего при высокой нагрузке.

Кроме того, заявлено, что Galaxy Z Fold7 сможет стать самым тонким складным смартфоном бренда, толщина которого составит всего 3,9 мм в разложенном виде. Пока эта информация неофициальна, однако специалисты считают, что новые конструктивные решения помогут уменьшить габариты устройства без потери надежности и функционала.

Сроки выпуска и цена новинки пока неизвестны, хотя аналитики прогнозируют сохранение ценового уровня предыдущих моделей — примерно 1800 евро за базовую комплектацию. Презентация состоится в рамках традиционного мероприятия Galaxy Unpacked, где Samsung представит основные нововведения.

Хотя большинство сведений выглядят достаточно убедительно, официальные представители компании пока не подтвердили эти данные. Ожидается, что в ближайшее время появятся подробности касательно камеры, батареи и программного обеспечения смартфона.