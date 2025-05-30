Компания NVIDIA анонсировала доступность своего фирменного приложения GeForce Now для портативной игровой приставки Steam Deck.
Пользователи смогут транслировать свыше 2200 игр из библиотек Steam, Epic Games Store, PC Game Pass и других платформ с максимальным качеством до 4K, частотой кадров до 60 FPS, поддержкой HDR, технологиями DLSS и NVIDIA Reflex. Отрисовка игрового процесса осуществляется в облаке, снижая нагрузку на внутренние компоненты устройства.
С интеграцией сервиса GeForce Now функциональность Steam Deck расширяется, предоставляя стабильно высокую производительность даже на слабых устройствах. Согласно разработчикам, использование облачных трансляций увеличивает автономность консоли на 50%, сокращая энергозатраты при обработке графической нагрузки.
GeForce Now предлагает три тарифа. Базовая бесплатная версия даёт минимальный доступ с ограничением продолжительности игровых сессий и без поддержки технологии RTX. Подписка Priority (10,99 евро/мес. или 54,99 евро за полгода) открывает приоритетный доступ к серверам и увеличивает продолжительность сессии. Тариф Ultimate (21,99 евро/мес. или 109,99 евро за полгода) добавляет поддержку разрешения 4K, частоты обновления экрана 120 Гц и минимальной задержке благодаря мощи видеокарты RTX 4080 в облаке. До 6 июля 2025 года проходит акция со скидкой 40% на полугодовую подписку Performance.
Приложение уже доступно для скачивания на официальном сайте GeForce NOW. Разработчики отметили, что оптимизированная поддержка Steam Deck обеспечит надёжное подключение даже при низкой скорости интернет-соединения, делая сервис привлекательным для мобильных геймеров.