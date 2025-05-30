NVIDIA представила приложение GeForce Now для Steam Deck, позволяющее транслировать игры в разрешении до 4K и частоте 120 FPS через облачные серверы. Доступны бесплатные и платные тарифы, включая скидку 40% на премиум-тариф Performance до 6 июля 2025 года.

Компания NVIDIA анонсировала доступность своего фирменного приложения GeForce Now для портативной игровой приставки Steam Deck.

Пользователи смогут транслировать свыше 2200 игр из библиотек Steam, Epic Games Store, PC Game Pass и других платформ с максимальным качеством до 4K, частотой кадров до 60 FPS, поддержкой HDR, технологиями DLSS и NVIDIA Reflex. Отрисовка игрового процесса осуществляется в облаке, снижая нагрузку на внутренние компоненты устройства.

С интеграцией сервиса GeForce Now функциональность Steam Deck расширяется, предоставляя стабильно высокую производительность даже на слабых устройствах. Согласно разработчикам, использование облачных трансляций увеличивает автономность консоли на 50%, сокращая энергозатраты при обработке графической нагрузки.

GeForce Now предлагает три тарифа. Базовая бесплатная версия даёт минимальный доступ с ограничением продолжительности игровых сессий и без поддержки технологии RTX. Подписка Priority (10,99 евро/мес. или 54,99 евро за полгода) открывает приоритетный доступ к серверам и увеличивает продолжительность сессии. Тариф Ultimate (21,99 евро/мес. или 109,99 евро за полгода) добавляет поддержку разрешения 4K, частоты обновления экрана 120 Гц и минимальной задержке благодаря мощи видеокарты RTX 4080 в облаке. До 6 июля 2025 года проходит акция со скидкой 40% на полугодовую подписку Performance.

Приложение уже доступно для скачивания на официальном сайте GeForce NOW. Разработчики отметили, что оптимизированная поддержка Steam Deck обеспечит надёжное подключение даже при низкой скорости интернет-соединения, делая сервис привлекательным для мобильных геймеров.