Rebellion анонсировала дополнение «Wicked Isle» для «Atomfall», предлагающее новую сюжетную линию, уникальных врагов и оружие, доступное с 3 июня 2025 года как отдельное приобретение или через сервис Xbox Game Pass со скидкой 10%

Компания Rebellion Developments сообщила о предстоящем выходе дополнения «Wicked Isle» для ролевой игры «Atomfall», события которой происходят в постапокалиптической Англии.

Дополнение выйдет 3 июня 2025 года и будет доступно отдельно за $19,99, а также войдет в состав издания Deluxe Edition и пакета Deluxe Upgrade Pack. Пользователям сервиса Xbox Game Pass предоставляется скидка 10% на приобретение дополнения.

Новый контент представляет собой самостоятельный сюжетный эпизод, происходящий на острове Мидсаммер неподалеку от АЭС Уиндскейл. Радиационное загрязнение острова существенно превосходит уровень материка, влияя на окружающую среду и облик жителей. Игрокам предстоит столкнуться с новыми врагами — бандитскими пиратами и заражёнными друидами, а также освоить обновленное оружие, включающее дробовик Blunderbuss, улучшенные луки, абордажные сабли, кинжалы и посохи пчеловодов. Дополнительные навыки и продвинутый металлоискатель помогут выжить в экстремальных условиях, позволяя обнаруживать тайники с ценными ресурсами.

Чтобы попасть на остров Мидсаммер, нужно заручиться разрешением лодочника из прибрежной деревни Уиндем. Во время прохождения игроки выполнят уникальные задания, исследуют старинные документы и реликвии, раскрывающие альтернативные сюжетные линии и возможные концовки основной кампании. Разработчики подчеркнули влияние фольклора британского наследия на создание атмосферы загадочности и тревоги, усиливая погружение в мир «Atomfall».

Выход дополнения «Wicked Isle» продолжает расширение вселенной «Atomfall», стартовавшее после запуска игры в сервисе Xbox Game Pass. Rebellion отметила, что партнерство с Microsoft не снизило коммерческий успех проекта, одновременно обеспечивая широкую аудиторию игроков доступностью игры.

Подробная информация о геймплейных механиках, графическом исполнении и сюжетных особенностях доступна в официальном пресс-релизе и документации компании.