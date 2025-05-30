Google интегрировала ИИ Gemini в Google Диск, позволяя автоматически резюмировать видео, отвечать на вопросы о них и отслеживать статистику просмотров через функцию Workspace — для повышения эффективности работы с контентом.

Компания Google анонсировала новый функционал своего облачного сервиса Google Диск — интеграцию искусственного интеллекта Gemini. Данная технология, разработанная в Маунтин-Вью, позволит пользователям обрабатывать видеоконтент без полного просмотра, что крайне важно для оптимизации работы в условиях нехватки времени.

Теперь Gemini сможет анализировать размещённые в Google Диск видеоролики и давать ответы на вопросы пользователей относительно их содержимого. Можно будет запрашивать краткое резюме записей в форме простого текста либо структурированного перечня, а также получать точные ответы на специфические вопросы. Интерфейс сервиса претерпел улучшения, сделав взаимодействие с функциями ИИ-ассистента более удобным и интуитивным. Система научится эффективно обрабатывать часто задаваемые вопросы (FAQ), быстро отвечая на стандартные запросы и ускоряя доступ к нужной информации.

Кроме того, Google проводит тестирование функции Workspace, обеспечивающей подробную аналитику взаимодействий с видеоконтентом. Сервис предоставит статистику просмотров, отображающую число открытых файлов, помогая оценивать эффективность созданных ресурсов. Такая функция окажется полезной для коллективов, хранящих в облаке учебные материалы или корпоративные ролики.