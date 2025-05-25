В 1999 году студия Volition, известная созданием серий Saints Row и Red Faction, разработала демо-версию ролевого приключения по вселенной «Гарри Поттер», основанного на первых трёх книгах цикла и выполненного в стилистике PlayStation 1 с элементами игрового процесса из проекта Summoner.

Студия Volition, известная своими проектами Saints Row и Red Faction, в конце 1990-х начала работу над ролевой игрой во вселенной Harry Potter — за несколько лет до выхода первых фильмов и официальных игр по франшизе. Этот проект, созданный до публикации четвёртого романа «Гарри Поттер и кубок огня», оставался неизвестным широкой публике вплоть до обнаружения фрагментов в архивах музея The Strong National Museum of Play в США.

Демо-версия была разработана в 1999 году, когда Джоан Роулинг выпустила всего три первых книги цикла. Создавая игру без визуальной основы из фильмов, команда Volition самостоятельно формировала атмосферу магического мира. За основу разработчики взяли механику своего раннего RPG-проекта Summoner. Согласно GamesRadar+, найденный прототип содержал сцену с участием Гарри Поттера и Хагрида в стиле PlayStation 1, путешествующих по пустой, полуразрушенной деревне. Хотя демонстрация выглядела ограниченной, она уже тогда показывала амбициозность авторов, мечтавших создать открытый мир.

Однако попытка представить проект издательству THQ провалилась. Представитель музея Эндрю Борман рассказал, что на презентации сотрудники THQ облачились в плащи и принесли с собой сову, но ожидаемой реакции от владельцев прав не последовало. Впоследствии лицензию на создание игр по Harry Potter приобрела компания Electronic Arts, выпустившая первую официальную игру в 2001 году вместе с фильмом «Гарри Поттер и философский камень».

Сегодня игра Hogwarts Legacy, вышедшая в 2023-м, воспринимается как первое полноценное ролевое приключение в мире Harry Potter, получившее признание критиков благодаря открытому миру и глубокой механике. Но пример ранней разработки Volition показывает, насколько раньше начали задумываться о переносе книг Роулинг в игровой формат, подчёркивая развитие методов адаптации известных произведений в развлекательные медиа.