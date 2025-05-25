The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, выпущенная в апреле 2025 года, за первый месяц продаж в США превзошла оригинал как по количеству реализованных копий, так и по выручке, став самой продаваемой игрой апреля и заняв третье место в годовом топе.





The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — переиздание культовой ролевой игры 2006 года — за первый месяц продаж в США обошло показатели оригинала. По данным аналитической компании Circana, релиз, состоявшийся в конце апреля 2025 года, продемонстрировал рекордные объемы продаж, обойдя оригинал как по количеству проданных копий, так и по выручке. За первую неделю после релиза ремастер обеспечил больше продаж, чем оригинальная Oblivion за первые 15 месяцев своего присутствия на рынке.

Согласно отчетам, игра заняла третье место среди самых продаваемых видеоигр в США в 2025 году, уступив лишь новинкам и крупным игровым франшизам. В апреле Oblivion Remastered возглавил рейтинг по доходности, подчеркнув высокий интерес игроков к обновленной версии классической RPG. Эксперты отметили, что такой успех оказался неожиданностью, ведь оригинальная игра была широко доступна через скидки и цифровые магазины последние несколько лет.

Популярность ремастера объясняется улучшенными визуальными эффектами, оптимизацией под современные платформы и ностальгией поклонников серии. Игра вышла на платформах PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5, обеспечив широкий охват аудитории. Статистика Steam показала, что пиковый онлайн в день запуска превысил 8 тыс. одновременных пользователей, отражая высокую активность игрового сообщества.

Аналитики выделили устойчивый спрос на переиздания классических игр, особенно на фоне роста популярности The Elder Scrolls V: Skyrim, существенно расширившей аудиторию серии за последние годы. Oblivion Remastered стал наглядным примером успешного превращения культурного наследия в коммерчески успешный проект, подтвердив интерес к переосмыслению легендарных игр для нового поколения геймеров.