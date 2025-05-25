Французский студент-инженер Рафаэль Тексье разработал устройство Retro-Ruler, совмещающее функции линейки и портативной игровой консоли с поддержкой ретро-игр через эмуляцию. Устройство уже прошло испытания и готово к запуску массового производства благодаря успешной краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter.

Французский студент второго курса инженерного факультета Рафаэль Тексие разработал необычное устройство Retro-Ruler, совмещающее функции обычной линейки и портативной игровой консоли. Устройство способно эмулировать классические игровые платформы — NES, SNES, Game Boy, Sega Mega Drive (Genesis), а также запускать легендарную игру Doom. Как пояснил автор, идея проекта родилась из желания внести элементы развлечения в привычный рабочий инструмент инженеров и учёных.

Retro-Ruler оборудован 1,69-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 280 × 240 пикселей, двухъядерным микроконтроллером ESP32-S3, имеет 8 МБ оперативной и 16 МБ флеш-памяти. Поддерживает карты памяти формата SD объемом до 64 ГБ для хранения игровых файлов ROM. Встроенный аккумулятор емкостью 230 мА·ч обеспечивает до двух часов непрерывной работы, заряжается через интерфейс USB-C. Для управления предусмотрены 12 базовых и две дополнительные кнопки, хотя удобство пользования устройством, по словам создателя, вторично по отношению к основной задумке.

Эмуляция игр реализована благодаря открытой прошивке Retro-GO, автором которой выступает программист под никнеймом ducalex. Устройство позволяет играть в проекты для платформ Game Boy Color, Master System, Lynx, PC Engine, ColecoVision, MSX и ряда других. Однако отмечено частичное отсутствие совместимости с играми SNES из-за аппаратных ограничений устройства.

На платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств для начала массового производства Retro-Ruler. Целью кампании заявлено получение €2 тыс., необходимых для организации выпуска первых партий устройств. Сам Тексье подчеркивает, что проект носит скорее творческий характер, сочетая идею возрождения ностальгии по старым играм с практической полезностью инструмента-линейки. Функциональный прототип уже готов и успешно испытан, старт официальных продаж планируется объявить после окончания успешной краудфандинг-кампании.

Специалисты считают, что новинка способна привлечь внимание любителей ретро-игр и коллекционеров, но её потенциальная популярность остается ограниченной узким кругом пользователей. О планах ведущих мировых компаний-производителей игрового оборудования создать аналогичные решения официально пока не сообщалось.