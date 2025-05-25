Компания NetEase совместно с Bungie запустила предзаказы мобильной игры Destiny: Rising в App Store позиционируя её как бесплатный spin-off вселенной Destiny с оригинальным сюжетом, шестиместными рейдами и PvP, оптимизированной под мобильные устройства.

Компания NetEase запустила предзаказы мобильной игры Destiny: Rising в App Store, предварительно назначив релиз на 31 августа 2025 года. Однако разработчики уточнили, что эта дата может корректироваться по результатам тестов — официальные подтверждения ожидаются в ближайшее время. Пользователи iOS уже сейчас могут оформить предзаказ, чтобы автоматически получить доступ к игре сразу после её официального запуска.

Закрытое бета-тестирование Destiny: Rising начнётся 29 мая 2024 года, однако оно будет доступно исключительно владельцам Android-устройств в США и Канаде. Эта стадия необходима разработчикам для оценки стабильности серверов и баланса геймплея до начала полноценного мирового релиза.

Проект, созданный студией NetEase совместно с Bungie, представляет собой спин-офф вселенной Destiny с собственным уникальным сюжетом, разворачивающимся в альтернативной временной линии. Несмотря на оригинальность сюжета, игра сохраняет многие ключевые особенности франшизы, такие как возможность смены перспективы (от первого лица к третьему), совместные рейды для шести игроков и PvP-соревнования, адаптированные специально под мобильные устройства.

Модель распространения Destiny: Rising построена по принципу free-to-play с поддержкой микротранзакций. Участники предзаказа получают ряд бонусов, среди которых особая внутриигровая валюта и эксклюзивная косметика.