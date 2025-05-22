На конференции Google I/O 2025 компания анонсировала функцию Chrome, автоматически заменяющую слабые или скомпрометированные пароли на более надёжные.

На конференции Google I/O 2025 компания Google анонсировала новую функцию для браузера Chrome, направленную на повышение безопасности пользователей в интернете. Раньше встроенный менеджер паролей лишь уведомлял о слабых или скомпрометированных паролях, сейчас же он сможет автоматически заменять их на более надёжные. Об этом сообщила Париса Табриз, вице-президент и генеральный менеджер Chrome.

Функция начнёт работу до конца 2025 года и будет действовать следующим образом: обнаружив уязвимый пароль, Chrome предложит создать и сохранить новый, соответствующий современным стандартам защиты. После подтверждения операции пользователем браузер сам обновит данные на поддерживаемых сайтах, избавляя от рутинной работы. Окончательное решение остаётся исключительно за владельцем аккаунта — система не произведёт изменения без его согласия.

Google уже начал сотрудничать с веб-разработчиками, чтобы обеспечить совместимость новой возможности. Как отметила Табриз, автоматизация процессов снижает дискомфорт, связанный с многократными действиями, увеличивая вероятность того, что пользователи будут ответственнее подходить к защите своих данных. Принудительной периодической смены пароля не предусмотрено.

Пока новая функция появится только в Chrome, но её успешность способна послужить примером для других популярных браузеров.