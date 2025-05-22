ИИ-помощник компании из Маунтин-Вью сможет поддерживать пользователей во время навигации и поиска.

На ежегодной конференции Google I/O 2025 компания представила новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Центральным событием стала расширенная интеграция Gemini — собственного ИИ-помощника, ранее известного как Bard. Ранее его внедрение в Chrome позволяло отображать ответы на запросы поверх традиционных ссылок, теперь же эта технология достигла качественно иного уровня.

Шармейн Д’Сильва, директор по продукту команды Chrome, продемонстрировала способности Gemini обрабатывать сложную информацию. Например, при поиске спального мешка помощник суммировал основные характеристики товара, предоставляя их в виде удобного структурированного резюме. Более того, Gemini составил сравнительную таблицу двух моделей, основываясь на параметрах, значимых для пользователя.

Эта новая функция доступна в раннем доступе пользователям старше 18 лет, подписавшимся на тарифные планы AI Pro или AI Ultra. Пока поддерживается лишь английский язык, но планируется глобальное распространение в ближайшее время. Помимо этого, конференция объявила о других технологических достижениях, включая систему Google Flow, создающую экосистему интеллектуальных решений.