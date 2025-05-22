Google Meet внедрила систему голосового перевода сохраняющую интонации и эмоции говорящих, поддерживающую переводы между языками (английским, испанским и другими), доступную в бета-версии подписчикам AI Pro/Ultra и ожидаемую в массовом релизе к концу 2025 года — конкурент аналогичных решений Microsoft Teams.

Компания Google анонсировала новую функцию голосового перевода в сервисе видеоконференций Google Meet. Эта инновация, основанная на технологиях искусственного интеллекта, призвана устранить языковые барьеры в онлайн-общении. Система не только переводит речь в режиме реального времени, но и сохраняет голос, интонацию и эмоциональную окраску говорящего — обеспечивая естественность диалога. В отличие от классических систем машинного перевода, новая разработка Google интегрирована в платформу Gemini и адаптирует речь под индивидуальный стиль общения каждого участника конференции.

Пока бета-версия доступна лишь подписчикам сервисов Google AI Pro и Ultra. Подписка AI Pro стоит 19,99 доллара в месяц и открывает доступ ко множеству инструментов на основе искусственного интеллекта. Более дорогой тариф AI Ultra (249,99 доллара в месяц) предлагает расширенные возможности, включая продвинутый режим обработки сложных запросов с использованием модели Gemini 2.5 Pro, генератора изображений Imagen 4 и инструмента для создания видеороликов Veo 2.

Изначально система поддерживает синхронный перевод между английским и испанским языками. В ближайшее время планируется добавить поддержку итальянского, немецкого и португальского языков. Полноценный запуск новой функции для широкой аудитории намечен на конец 2025 года.

Ранее аналогичную технологию представила компания Microsoft в своем сервисе Teams, подчеркивая обострение конкуренции среди разработчиков решений на основе искусственного интеллекта для корпоративной среды.