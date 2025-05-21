При этом его аудитория оказалась ниже, чем у DOOM Eternal из-за доступности и через Xbox Game Pass

Согласно еженедельному отчёту SteamDB за период с 13 по 20 мая 2025 года, новый шутер DOOM: The Dark Ages от студии id Software занял первое место в рейтинге самых прибыльных игр платформы. Вторую и третью строчку заняли Stellar Blade и Clair Obscur: Expedition 33, продемонстрировав устойчивый интерес к проектам жанров экшен и RPG. В топ-10 также попали Cyberpunk 2077, Helldivers 2, Fantasy Life, The Precinct, Schedule I, R.E.P.O. и NBA 2K25.

Несмотря на лидерство DOOM: The Dark Ages, количество одновременных игроков в Steam оказалось меньше, чем у предшественника серии — DOOM Eternal (2020). Эксперты связывают это с несколькими факторами, среди которых доступность игры в сервисе подписки Xbox Game Pass с первого дня релиза, что снизило спрос на её приобретение через Steam. Дополнительным аспектом стало необходимость использования видеокарт NVIDIA RTX для возможности получения максимальной настройки графики, что могло временно ограничить аудиторию проекта.

Среди бесплатных игр традиционно лидирует Counter-Strike 2, поддерживая свою популярность благодаря активной киберспортивной сцене и постоянным обновлениям. Тройку лидеров замкнул PUBG: Battlegrounds, недавно получивший крупное обновление с разрушаемым ландшафтом и новыми тактическими элементами, усилившими интерес игроков.

Аналитики указывают, что наличие в чарте таких проектов, как Cyberpunk 2077 и Helldivers 2, обусловлено выпуском крупных дополнений и сезонного контента. Так, Cyberpunk 2077 продолжает привлекать пользователей поддержкой модификаций и кроссовер-контентом, тогда как Helldivers 2 удерживает позиции благодаря регулярным событиям и кооперативной механике.