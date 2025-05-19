Компания Apple может увеличить цены на iPhone 17 из-за возросших затрат на комплектующие от TSMC. Эти затраты связаны с подорожанием полупроводниковых пластин и пошлинами в США. Однако окончательное решение о ценах будет зависеть от дальнейших изменений в цепочке поставок и реакции рынка.

Компания Apple столкнулась с возможным повышением расходов на производство новых моделей iPhone вследствие увеличения цен на компоненты со стороны китайского поставщика TSMC. Сообщается, что стоимость подложек, использующихся для изготовления чипов мобильных устройств, возросла на 10%. Это может привести к росту розничной цены будущих моделей iPhone 17 — стандартной версии, двух Pro-версий и нового компактного iPhone 17 Air.

TSMC является ключевым поставщиком процессоров для Apple, обеспечивая производство фирменных чипов серий A и M, используемых в смартфонах и другой технике компании. Повышение цен на производственное сырьё способно увеличить финансовое давление на корпорацию из Купертино, которая ранее уже испытывала трудности из-за американских таможенных пошлин. Чтобы снизить затраты, Apple изучает возможность перевода части производственных мощностей в Индию.

Хотя официальных заявлений пока нет, аналитики считают, что предстоящая линейка iPhone 17, выход которой запланирован на осень 2025 года, станет дороже предыдущих поколений. Окончательные решения относительно цен будут зависеть от дальнейшего развития событий в логистике и рыночной конъюнктуре. Пока вся доступная информация носит характер слухов, и сама Apple воздерживается от комментариев.