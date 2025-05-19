Коллектив Infinity Nikki выразил сожаление по поводу технических неполадок в версии 1.5 и объявил о продлении текущего сезона до 12 июня. Задания «Starlit Pursuit» были перенесены в обновление 1.6. В качестве компенсации за задержки и недочёты в реализации кооперативных функций и сюжетной линии игрокам были предоставлены звёздные кристаллы и ежедневные награды.

Команда разработчиков мобильной игры Infinity Nikki опубликовала официальное обращение к игрокам, в котором извинилась за недочеты последнего обновления и анонсировала меры по их устранению. В сообщении, размещенном на страницах проекта в Discord, представители студии признали, что версия 1.5 вызвала критику со стороны сообщества, особенно в части реализации кооперативных функций и игрового процесса. В ответ на это разработчики пообещали оптимизировать систему миссий, продлить текущий сезон до 12 июня и предоставить всем игрокам компенсацию в виде 360 звездных кристаллов и ежедневных наград — 960 бриллиантов и восемь энергетических кристаллов — в период с 5 по 12 июня.

В своем обращении авторы подчеркнули, что новые еженедельные задания («Starlit Pursuit»), запланированные на 20 мая, будут перенесены в версию 1.6, выход которой намечен на 13 июня. Эта пауза позволит команде доработать механику миссий для более плавного прохождения. Также разработчики отметили, что технические трудности, связанные с оптимизацией производительности на устройствах с разной мощностью и устранением неожиданных багов, потребовали дополнительного времени. В частности, внедрение сюжетной линии «Threads of Reunion» было отложено из-за сложностей с интеграцией повествования в открытый мир, что вызвало путаницу среди игроков.

Команда заверила, что все обещанные элементы, включая расширение кумулятивных наград и новые игровые системы, будут реализованы в будущих обновлениях. Особое внимание уделено улучшению стабильности на платформах, включая PlayStation, где специалисты уже работают над решением проблем с масштабируемостью и производительностью. Разработчики также подчеркнули, что некоторые изменения требуют длительных циклов тестирования, поэтому внедрять их будут поэтапно, информируя сообщество о прогрессе по мере достижения ключевых этапов.

В заключение команда Infinity Nikki выразила благодарность игрокам за обратную связь, как критическую, так и поддерживающую, и попросила сохранять терпение. Напомним, что игра недавно стала доступна на платформе Steam, что может положительно сказаться на ее доступности для пользователей ПК.