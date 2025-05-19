В разрешении 4K игра Dune: Awakening без использования технологий DLSS 4 и MFG работает со скоростью около 100 кадров в секунду. Применение технологий апскейлинга и генерации кадров позволяет увеличить частоту кадров до 300 в секунду.

Компания Funcom анонсировала выход масштабной многопользовательской игры — «Dune: Awakening» — доступную с 10 июня 2025 года. Разработанная по мотивам вселенной Фрэнка Герберта, игра предлагает игрокам погрузиться в суровую среду планеты Арракис, где нужно возводить базы, бороться с песчаными червями, вступать во фракции и соперничать с тысячами игроков онлайн. Чтобы обеспечить комфортное прохождение, авторы советуют компьютеры с минимум 16 Гб оперативной памяти, видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Гб) либо AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гб), а также процессор типа Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 2600X.

Ключевое значение для обеспечения плавности геймплея имеет технология DLSS 4 от компании NVIDIA, встроенная непосредственно в игру с первого дня её выхода. Специальный ролик, опубликованный на канале NVIDIA GeForce в YouTube, наглядно показывает разницу в производительности с поддержкой и без поддержки DLSS 4. Запись сделана на видеокарте GeForce RTX 5090 с разрешением 4К Max и режимом Multi Frame Generation 4X. Результаты оказались весьма впечатляющими: количество кадров доходило до 300 FPS, тогда как без активации этой функции оно едва достигало отметки в 100 FPS. Даже в динамичных массовых баталиях и сложных графических ситуациях технология удерживала частоту кадров на уровне около 200–250 FPS.

Использование DLSS 4 значительно уменьшает нагрузку на систему, обеспечивая топовым картам высокую производительность без ухудшения качества картинки. Эта функция активно внедряется разработчиками и уже применяется более чем в 125 играх и программах.