NVIDIA объявила о расширенной поддержке технологии DLSS 4 в новой части серии Doom — DOOM: The Dark Ages, а также в играх Crimson Desert, FBC: Firebreak и Wuchang: Fallen Feathers. В них интегрированы трассировка путей, многокадровая генерация и оптимизация для видеокарт RTX 5000 на архитектуре Blackwell, что обеспечивает прирост производительности до семи раз.

Компания NVIDIA подтвердила, что DOOM: The Dark Ages — новая часть культовой серии от студии id Software — получила полную интеграцию с технологиями NVIDIA, включая DLSS 4, обеспечивающими рекордную производительность на видеокартах серии RTX 5000. Например, модель RTX 5070 демонстрирует свыше 230 кадров в секунду при разрешении 1440p и максимальных настройках графики.

В июне игра будет дополнена двумя ключевыми функциями: полной трассировкой путей для физически точного освещения в реальном времени и DLSS Ray Reconstruction, улучшающими детализацию отражений и визуальную точность. Обе технологии, ранее успешно примененные в Cyberpunk 2077, усилят мрачную атмосферу DOOM: The Dark Ages, подчеркивая преимущества DLSS 4. Этот стандарт стал самым быстро распространившимся в истории NVIDIA и уже поддержан более чем 125 играми и приложениями, опередив предыдущее поколение DLSS 3 на два года.

DLSS 4 объединяет многокадровую генерацию и нейросетевые модели Transformer, повышая как производительность, так и качество изображения. Технология NVIDIA Reflex дополнительно снижает задержки, что критически важно для киберспортивных дисциплин. Среди новых проектов с изначальной поддержкой DLSS 4 — Crimson Desert (продолжение Black Desert), использующее трассировку лучей и Reflex, релиз которого запланирован на 30 мая. 17 июня выйдет кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment, а 24 июля — Wuchang: Fallen Feathers. Все они применяют трассировку путей и DLSS 4.

NVIDIA также представила линейку видеокарт RTX 5000 на архитектуре Blackwell, включающую модели от RTX 5090 до RTX 5060. Устройства обеспечивают до семикратного прироста производительности при активации DLSS 4 по сравнению с нативным рендерингом, что подтверждено тестами в DOOM: The Dark Ages. Новое поколение графических процессоров оптимизировано для работы с искусственным интеллектом и графикой, задействует тензорные ядра и библиотеку TensorRT.

Распространение DLSS 4 сопровождается масштабной интеграцией в игровые движки и партнерские проекты, такие как F1 25, стартующий 30 мая с трассировкой путей и оптимизациями для RTX 5000. Таким образом, NVIDIA продолжает укреплять позиции на рынке, делая передовые технологии доступными для широкой аудитории геймеров.